Durante la puntata del 20 luglio 2026 di Temptation Island, Sabrina ha deciso di non partecipare al falò con Giovanni. Filippo Bisciglia, conduttore dello show, si è avvicinato a Sabrina con un abbraccio. La puntata ha visto anche altri momenti di tensione e cambi di decisione tra i partecipanti.

La puntata del 20 luglio 2026 di Temptation Island 2026 ci ha regalato numerosi colpi di scena con falò mancati, innamoramenti improvvisi e decisioni inaspettate. Dopo una lunga attesa il pubblico sperava di assistere al falò di confronto fra Giovanni e Sabrina, ma le aspettative sono state presto deluse. Sabrina rifiuta il falò con Giovanni per la seconda volta. Giovanni e Sabrina formano una delle coppie più seguite di Temptation Island 2026. La loro storia ha fin da subito appassionato il pubblico. Nei video di presentazione infatti Giovanni aveva raccontato di sospettare un tradimento di Sabrina. Tradimento che, arrivata nel villaggio dello show, Sabrina ha confessato alle sue compagne d’avventura. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island 2026, Sabrina rifiuta il falò con Giovanni. L’abbraccio di Filippo Bisciglia

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Temptation Island 2026 - Rosario rifiuta il falò di confronto anticipato

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