Durante l’ottava puntata di Temptation Island 2026, si è svolto un falò di confronto tra Sara e Gabriele. Il momento è stato caratterizzato da tensione e lacrime. Filippo Bisciglia è intervenuto per cercare di calmare gli animi. La scena si è svolta con i due che si sono affrontati faccia a faccia, mentre i sentimenti e le accuse sono emerse in modo diretto. La puntata si è conclusa con un clima di forte emozione.

La puntata dell’8 luglio di Temptation Island 2026, la terza di questa stagione, è iniziata letteralmente col botto. Al centro dello show il difficile falò di confronto fra Sara e Gabriele. Il falò drammatico di Sara e Gabriele. Dopo la fuga dal villaggio dei fidanzati, furibondo per il bagno in mare di note della fidanzata con il tentatore Andrea, Gabriele aveva richiesto il falò di confronto con Sara. Per vederlo abbiamo dovuto attendere la terza puntata di Temptation Island 2026. La coppia nei giorni scorsi era finita al centro delle polemiche sia per via delle reazioni eccessive di Gabriele, gelosissimo di Sara e possessivo, che per la diffusione di un video hot della coppia, girato anni fa. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island 2026, il falò di Sara e Gabriele è drammatico. Filippo Bisciglia interviene

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TEMPTATION ISLAND 2026 REACTION | FALO' SARA E GABRIELE Terza Puntata

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