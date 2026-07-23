Temptation Island Andrea l’innamorato convince Iris che cede

Durante la sesta puntata di Temptation Island, Andrea, uno dei concorrenti, ha convinto la compagna Iris a cedere. La puntata, trasmessa ieri sera su Canale 5, ha mostrato un momento di tensione tra i due, con Andrea che ha cercato di influenzare la decisione di Iris. La situazione ha avuto un forte impatto sulla dinamica tra i partecipanti, suscitando reazioni tra gli altri concorrenti e nel pubblico.

Una puntata scoppiettante quella andata in onda ieri sera su Canale 5.Temptation Island è giunto al sesto episodioe c’è stato un ampio focus suAndrea ed Iris. Lui, dopo aver ceduto al corteggiamento di una delle tentatrici, si è accorto di essere veramente innamorato della sua ragazza e così ha chiesto un falò di confronto. Lei si è mostrata amareggiata, delusa, consapevole che l’uomo di fronte a sé la stava riempiendo di bugie e che presto ci sarebbe stato un altro episodio in cui sarebbe ricaduto in tentazione. Ma pare che le piaccia credere alle bugie del suo fidanzato che ha giurato (con un’aria poco convincente) che è pronto a cancellare tutto e a ricominciare da zero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Temptation Island 2026 - Andrea e Iris

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