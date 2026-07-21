Andrea e il colpo di scena a Temptation Island | si riscopre innamorato di Iris dopo averne parlato malissimo

Nella quinta puntata di Temptation Island, Andrea Petraroli, che aveva corteggiato la single Sary, si è improvvisamente riscoperto innamorato della fidanzata Iris De Lorenzis. Dopo aver parlato male di lei, ha deciso di chiedere un confronto immediato al falò. La sua reazione ha sorpreso tutti, segnando un cambio di atteggiamento nei confronti della fidanzata.

Il più inaspettato dei colpi di scena arriva nella quinta puntata di Temptation Island. Andrea Petraroli, dopo avere corteggiato con insistenza la single Sary, si riscopre improvvisamente innamorato della fidanzata Iris De Lorenzis e le chiede un falò di confronto immediato. Lapidario il consiglio di Soraya: “È un maiale, eliminalo dalla tua vita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Alessandra e Rosario Temptation Island, colpo di scena: dopo il caos la famiglia rompe il silenzio

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