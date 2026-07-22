Durante la sesta puntata di Temptation Island 2026, si è svolto un falò di confronto tra Iris e Andrea. Andrea ha convinto Iris a dargli un’altra possibilità, portando a un confronto diretto tra i due. La puntata si è aperta con un breve riassunto delle coppie ancora in gioco, seguito dalla scena del confronto anticipato tra i due protagonisti.

22 luglio – 21:36. Breve anteprima con il consueto riassunto di Filippo Bisciglia sulle coppie ancora in gioco. 22 luglio – 21:40. Il falò di confronto anticipato tra Iris e Andrea. Si parte da Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis. L’uomo ha capito di essere innamorato della sua fidanzata e, nonostante i giorni trascorsi con la single Sary nel villaggio, ha chiesto a Filippo il falò di confronto anticipato. Seppur incredula di fronte alla chiamata “ perché io qua non ho fatto nulla di grave “, Iris sceglie di presentarsi e Andrea non perde tempo e l’abbraccia. “ Non riesco, mi sono accorto che non ce la faccio a stare senza di te “, le dice Petraroli, con la De Lorenzis che subito lo ‘azzanna’: “ A te manca quello che faccio per te, non sei innamorato di me “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, diretta sesta puntata: Andrea convince Iris a dargli un’altra possibilità

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Temptation Island 2026 - Andrea e Iris

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