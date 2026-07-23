Durante l’ultima puntata di Temptation Island, Andrea e Iris hanno deciso di lasciare il programma insieme. Tuttavia, nel confronto, Iris ha ammesso di non aver perdonato Andrea, nonostante la scelta di uscire insieme. Prima dell’inizio del reality, erano state trovate chat compromettenti tra i due. La coppia ha affrontato il falò finale con tensione, e Iris ha espresso riserve sulla relazione, mantenendo una posizione dura nei confronti di Andrea.

Nel confronto anticipato andato in onda nell’ultima puntata, la coppia sceglie di uscire insieme dal reality. Ma Iris resta durissima con Andrea dopo le chat compromettenti scoperte prima del programma. Un falò teso, parole molto dure e una decisione che non chiude affatto i conti: nell’ultim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island, Andrea e Iris lasciano il programma insieme: al falò lei frena: "Non ti ho perdonato"

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Temptation Island 2026 - Il falò di confronto immediato di Gabriele e Sara

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