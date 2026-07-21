Andrea e Iris si lasciano? L' indiscrezione sul falò di Temptation Island

Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli potrebbero lasciarsi dopo tre anni di relazione. Secondo le anticipazioni, Iris dovrebbe partecipare al falò di confronto richiesto da lui, ma la puntata di ieri sera si è conclusa con un momento di alta tensione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi, e non ci sono conferme ufficiali riguardo alla fine della coppia.

Iris De Lorenzis dovrebbe accettare il falò di confronto richiesto da Andrea Petraroli, ma secondo le anticipazioni i due potrebbero lasciare Temptation Island separati dopo tre anni di relazione La puntata di ieri sera di Temptation Island si è conclusa con un momento decisamente ad alta tensione. Andrea Petraroli, ha chiesto il falò di confronto anticipato con la sua fidanzata Iris De Lorenzis, dopo che quest'ultima era stata costretta a vedere l'avvicinamento tra Petraroli e la tentatrice Sary. Andrea e Iris al falò di confronto: cosa succederà a Temptation Island Ma Iris accetterà di presentarsi al falò? Stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio di sì: la ragazza sarebbe pronta ad affrontare il tanto atteso faccia a faccia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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