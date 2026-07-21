Temptation Island falò anticipato per Iris e Andrea | cosa deciderà la coppia

Durante la quinta puntata di Temptation Island, Andrea ha deciso di chiedere un falò anticipato con Iris, che ha accettato. Andrea ha riflettuto sulla loro relazione e ha preso una decisione che ha portato alla richiesta del confronto immediato. Il falò sarà anticipato rispetto alla programmazione originale, e il risultato del confronto tra i due non è ancora stato comunicato.

Iris accetta il falò anticipato richiesto da Andrea a Temptation Island, quale sarà l’esito del confronto. Andrea ha stupito tutti ieri sera durante la quinta puntata di Temptation Island, nel villaggio ha riflettuto sul suo rapporto con Iris e ha preso una decisione. All’inizio del suo percorso il ragazzo non ha parlato in modo positivo della sua relazione con la fidanzata, ha detto che col tempo è subentrata la noia nel loro rapporto e ha ammesso che non è più sicuro di amarla. Altre rivelazioni spiacevoli hanno ferito molto Iris e non è stata affatto bene vedendolo così vicino alle tentatrici. L’atteggiamento di Andrea ha fatto non poco discutere e nessuno si aspettava un cambio così radicale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island 2026 - Il falò di confronto tra Rosario, Alessandra e la single Giada

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 2026, diretta quinta puntata: Andrea capisce che ama Iris e chiede il falò di confronto anticipatoDurante la quinta puntata di Temptation Island 2026, un partecipante ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato, rendendo noto il suo...

Temptation Island, Danilo e Francesca al falò anticipato: cosa ha deciso la coppiaDanilo e Francesca hanno deciso di interrompere il loro percorso al falò anticipatamente.

Temi più discussi: Alessandra e Rosario: il falò di confronto anticipato - Temptation Island Clip | Witty TV; Temptation Island 2026, cos'è successo il 13 luglio: Alessandra e Rosario si lasciano; Temptation Island 2026, le anticipazioni della puntata di lunedì 20 luglio; Giovanni e Sabrina: il falò di confronto immediato - Temptation Island Clip | Witty TV.

Il tentatore l’ha tocchicciata apposta per farla chiamare al falò anticipato così se ne va e lui può smettere di fingersi interessato #temptationisland x.com

Temptation Island 2026, cos'è successo il 20 luglio: Sabrina rifiuta il falòCos'è successo nella puntata di Temptation Island 2026 del 20 luglio, Sabrina rifiuta il falò, Francesca tenta la fuga. gazzetta.it

Temptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serataIl conduttore Filippo Bisciglia Domani 22 luglio in prima serata su Canale 5 attesissimo ... msn.com