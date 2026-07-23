Durante la sesta puntata di Temptation Island 2026, sono stati trasmessi diversi video che mostrano Andrea molto vicino a una delle single presenti nel villaggio. In queste clip, l'uomo si è lasciato andare a commenti e atteggiamenti che sembrano mettere in discussione il suo rapporto con la partner. Ogni volta che Iris si recava al falò o nel Capanno, venivano mostrati filmati in cui Andrea si comportava in modo ambiguo con alcune delle partecipanti.

Nel corso delle giornate ogni volta che Iris entrava nel Capanno o raggiungeva Filippo Bisciglia al falò c'era sempre un video per lei: un video in cui Andrea si mostrava particolarmente vicino alla single di turno lasciandosi anche andare a frasi alquanto impegnative. Iris, dal canto suo, ha sofferto molto, anche (se non soprattutto) per il fatto di essere stata ingannata dal fidanzato ancora prima di entrare insieme a Temptation Island. Poi, la svolta. Andrea, forse perché attanagliato dai sensi di colpa o forse perché ha capito che una volta finito il programma sarebbe finito male, ha deciso di fare marcia indietro. Così prima ha provato a raggiungere a piedi il villaggio delle fidanzate e poi ha chiesto il falò di confronto, cosa che Bisciglia ha sottolineato come prova di pentimento e amore imperituro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Vanityfair.it - Temptation Island 2026, la sesta puntata: il falò di Andrea e Iris dimostra che gli uomini la fanno (quasi) sempre franca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island 2026 - Alessandra e Rosario escono separati

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 2026, diretta quinta puntata: Andrea capisce che ama Iris e chiede il falò di confronto anticipatoDurante la quinta puntata di Temptation Island 2026, un partecipante ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato, rendendo noto il suo...

Temptation Island 2026, diretta sesta puntata: Iris dà un’altra possibilità ad AndreaNella sesta puntata di Temptation Island 2026, la conduttrice ha presentato un riassunto delle coppie ancora coinvolte.

Temi più discussi: Nei prossimi episodi - Temptation Island Clip | Witty TV; Temptation Island 2026, le anticipazioni della puntata di mercoledì 22 luglio; La sesta puntata ci attende domani - Temptation Island Clip | Witty TV; La decisione di Andrea - Temptation Island Clip | Witty TV.

Ascolti TV ieri sera, mercoledì 22 luglio 2026: da Temptation Island a Il diritto di contare a Radio2Live – Il cielo è sempre più blu x.com

Temptation Island: tripletta per il gran finale! In onda 27, 28 e 29 luglio reddit

Temptation Island, pagelle: Giovanni re del mondo (9), Francesca senza spina dorsale (0), Bernadette è Barbie sposa di provincia (2)Temptation Island, la rivincita di Giovanni è servita: da fidanzato ferito a re del villaggio, mentre Francesca e Bernadette finiscono sotto accusa ... libero.it

Le pagelle di Temptation Island 2026: sesta puntata, falò, coppie, cosa è successoAndrea e Iris hanno lasciato il villaggio insieme. E no, non è uno scherzo. Così, le coppie in viaggio sono rimaste in tre: Sabrina e Giovanni, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, tutti ormai sem ... iodonna.it