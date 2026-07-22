Nella sesta puntata di Temptation Island 2026, la conduttrice ha presentato un riassunto delle coppie ancora coinvolte. Successivamente, si è svolto un confronto anticipato tra Iris e Andrea, durante il quale Iris ha deciso di concedere un'ulteriore possibilità alla relazione. La puntata è andata in onda il 22 luglio alle 21:36, con un breve riassunto di Filippo Bisciglia e il confronto tra i due protagonisti.

22 luglio – 21:36. Breve anteprima con il consueto riassunto di Filippo Bisciglia sulle coppie ancora in gioco. 22 luglio – 21:40. Il falò di confronto anticipato tra Iris e Andrea. Si parte da Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis. L’uomo ha capito di essere innamorato della sua fidanzata e, nonostante i giorni trascorsi con la single Sary nel villaggio, ha chiesto a Filippo il falò di confronto anticipato. Seppur incredula di fronte alla chiamata “ perché io qua non ho fatto nulla di grave “, Iris sceglie di presentarsi e Andrea non perde tempo e l’abbraccia. “ Non riesco, mi sono accorto che non ce la faccio a stare senza di te “, le dice Petraroli, con la De Lorenzis che subito lo ‘azzanna’: “ A te manca quello che faccio per te, non sei innamorato di me “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, diretta sesta puntata: Iris dà un’altra possibilità ad Andrea

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TEMPTATION ISLAND 2026 REACTION QUARTA PUNTATA: LATTESISSIMO FALÒ DI CONFRONTO A 3!

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