Durante la quinta puntata di Temptation Island 2026, un partecipante ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato, rendendo noto il suo sentimento di amore verso una compagna. Contestualmente, un altro concorrente ha ripetuto la richiesta di un incontro immediato con la sua partner, evidenziando una crisi nella relazione. La puntata è iniziata con un riassunto delle puntate precedenti, condotto dal conduttore.

20 luglio – 21:36. Breve anteprima con il consueto riassunto di Filippo Bisciglia. 20 luglio – 21:40. Giovanni chiede per la seconda volta il falò di confronto anticipato a Sabrina. Il racconto della quinta puntata parte dalla coppia formata da Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi. Stanco per la vicinanza tra la sua fidanzata e il singolo Lory, il venditore ambulante chiede a Filippo, per la seconda volta, il falò di confronto anticipato. Prima deve però vedere altre immagini nel Capanno: il single spalma l’olio abbronzante sul corpo di Sabrina, seno compreso. “ Lei è senza dignità “, commenta Grazioso, ancora più certo della sua scelta perché “ è un segno di rispetto per me stesso, non me ne faccio niente di una come questa “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, diretta quinta puntata: Andrea capisce che ama Iris e chiede il falò di confronto anticipato

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Temptation Island 2026 - Giovanni chiede un falò di confronto anticipato

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