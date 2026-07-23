Il 22 luglio è andata in onda la sesta puntata di Temptation Island 2026 su Canale 5. La puntata si è aperta con il racconto della coppia composta da Andrea e Iris. Durante l’episodio sono stati mostrati momenti di confronto tra i partecipanti e aggiornamenti sulle loro relazioni. Sono stati presentati anche nuovi sviluppi riguardo a un matrimonio imminente tra due concorrenti. La trasmissione ha continuato a seguire le dinamiche tra i partecipanti e le loro decisioni.

La sesta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri mercoledì 22 luglio su Canale 5, si è aperta con il racconto della coppia formata da Andrea e Iris. Il ragazzo, dopo essersi avvicinato alla single Sary, ha chiesto a Filippo Bisciglia il falò di confronto perché ha capito di essere innamorato della fidanzata. "Non ce la faccio senza di te" ha detto a Iris stupita dalla richiesta del falò. "A te manca quello che faccio per te, non sei innamorato di me" è stata la risposta della ragazza. Iris ha fatto vedere ad Andrea i video con la tentatrice Sary: "Ho sempre pensato a te" è stata la sua risposta. Andrea ha riconosciuto di aver... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Temptation Island 2026, cos'è successo il 22 luglio: tra amori ritrovati e un matrimonio in arrivo

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