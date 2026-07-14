Il 13 luglio, durante una puntata di Temptation Island 2026, si è verificato il separarsi tra Alessandra e Rosario. La puntata ha anche mostrato l'uscita anticipata di Gabriele e Sara, che hanno concluso il percorso separatamente. La trasmissione ha dedicato l'attenzione ad altre coppie coinvolte nel format, senza ulteriori dettagli sui motivi o sviluppi successivi.

Dopo aver raccontato la storia di Gabriele e Sara, usciti separati dopo un falò anticipato, Temptation Island nella puntata del 13 luglio ha spostato l'attenzione su altre coppie. In particolare era rimasto in sospeso il falò anticipato tra Rosario e Alessandra cui ha partecipato anche la tentatrice Giada. Infatti si è scoperto che la tentatrice conosceva già la coppia ma soprattutto che Giada e Rosario si erano visti poco prima del suo trasferimento da Alessandra. Durante il falò di confronto Giada ha mostrato le chat del 2024 in cui parlava con Rosario e si è scoperto che i due avevano cercato di incontrarsi in diverse occasioni. Alessandra ha così capito che il fidanzato è inaffidabile: "Mi conferma che dice bugie, stavi con me e scrivevi a lei" con Rosario che si è giustificato dicendo che si conoscevano solo da 3 mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Gazzetta.it - Temptation Island 2026, cos'è successo il 13 luglio: Alessandra e Rosario si lasciano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 2026, anticipazioni 13 luglio: Alessandra e Rosario al falò a tre con Giada, cosa succederà?Nella quarta puntata di Temptation Island 2026, andata in onda il 13 luglio, è stato mostrato un falò a tre tra Alessandra, Rosario e Giada.

Temptation Island, anticipazioni quarta puntata 13 luglio: falò a tre tra Alessandra, Rosario e GiadaLa quarta puntata di Temptation Island 2026 andrà in onda lunedì 13 luglio ed è prevista una scena inedita con un falò a tre coinvolgendo Alessandra,...

Temi più discussi: Temptation Island 2026, cos'è successo nella terza puntata: Gabriele e Sara si lasciano; Temptation Island 2026, Sara e Gabriele si lasciano e un inedito falò a tre: ecco cosa è successo nella terza puntata; A Temptation Island 2026 è tempo di falò a tre (tra Alessandra, Rosario e Giada); Temptation Island 2026: riassunto terza puntata dell'8 luglio.

Si chiude così la quarta puntata di #TemptationIsland Il viaggio nei sentimenti continua lunedì 20 luglio x.com

Temptation Island 2026 quando va in onda? Ecco un recap con giorno e orario di programmazione! reddit

Temptation Island 2026, cos'è successo il 13 luglio: Alessandra e Rosario si lascianoCos'è successo nella puntata di Temptation Island 2026 del 13 luglio, il falò di Rosario e Alessandra, Soraya e Sabrina rifiutano i falò ... gazzetta.it

Temptation Island 2026, cos'è successo nella terza puntata: Gabriele e Sara si lascianoUn'altra serata di passioni incandescenti e verdetti al vetriolo. Nella terza puntata di Temptation Island, andata in onda mercoledì 8 luglio, non sono mancate le sorprese. C'è chi ha scelto di dire b ... gazzetta.it