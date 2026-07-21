Temptation Island 2026 cos' è successo il 20 luglio | Sabrina rifiuta il falò

Il 20 luglio, nella quinta puntata di Temptation Island, Sabrina ha deciso di non partecipare al falò di confronto con Giovanni. La coppia, nota per le tensioni, si è trovata di fronte a questa decisione durante la trasmissione trasmessa su Canale 5. La concorrente ha scelto di non affrontare il confronto, lasciando Giovanni senza il momento di confronto previsto. La puntata si è concentrata anche su altre coppie in crisi, con diversi momenti di tensione e confronti.

La quinta puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 nella prima serata di lunedì 20 luglio, si è aperta con una delle coppie più in crisi di questa edizione, Sabrina e Giovanni. La scorsa puntata si era chiusa con la nuova richiesta di Giovanni di un falò di confronto con la fidanzata dopo un primo rifiuto della giovane. Dopo aver visto Sabrina in teneri atteggiamenti col tentatore Lory, Giovanni aveva dato in escandescenza e preteso un secondo falò anticipato, dicendosi pronto a spaccare tutto il villaggio in caso di un nuovo rifiuto della fidanzata. Il rifiuto è arrivato: senza pensarci troppo, Sabrina ha deciso di rimandare il confronto col fidanzato e di continuare il suo percorso all'interno del programma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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TEMPTATION ISLAND 2026: Sabrina ignorata, Soraya conquistata

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