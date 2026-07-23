temptation island 2026 ancora campione di ascolti

Nella serata di mercoledì 22 luglio, Temptation Island 2026 è stato il programma più visto della serata su Canale5, con una audience di circa 3 milioni di spettatori. La trasmissione, condotta da Filippo Bisciglia, ha confermato il suo ruolo di leader tra i programmi estivi, mantenendo gli stessi livelli di ascolto rispetto alle precedenti puntate.

Temptation Island 2026 ancora campione degli ascolti tv dell’estate. Nella serata di ieri, mercoledì 22 luglio, su Canale5 il programma condotto da Filippo Bisciglia è stato visto da 3.739.000 spettatori con uno share del 31.6%. Gli ascolti degli altri programmi tv della serata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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