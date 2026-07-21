Ascolti tv Temptation Island sbanca ancora e si prepara alla maratona finale
La puntata di lunedì 20 luglio di Temptation Island ha registrato ancora numeri da record negli ascolti tv. Lo show si prepara alla maratona finale, consolidando il suo successo e mantenendo saldamente il primato tra i programmi più seguiti dell’estate. I dati ufficiali mostrano un incremento rispetto alle precedenti puntate, con una platea ancora molto ampia che segue le vicende dei concorrenti. La trasmissione si conferma tra i titoli più visti della stagione televisiva.
Milano, 21 luglio 2026 - E’ un’estate di festeggiamenti dalle parti di Cologno Monzese e i brindisi continuano ancora oggi: i dati degli ascolti tv non possono far altro che incoronare Queen Mary, la “vice Queen” Raffaella Mennoia e il King Francesco Bisciglia anche dopo la puntata di lunedì 20 luglio di Temptation Island. Una puntata nella quale il tasso di trash e di colpi di scena è stato molto alto, seppur la quinta non sia stata la puntata più interessante di questa stagione. Gli ascolti tv: chi ha vinto la serata di lunedì 20 luglio. Eppure i dati degli ascolti tv sono incontrovertibili: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 racconta, sempre che ce ne fosse bisogno, di un programma che non ha alcun rivale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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