temptation island 2026 ancora campione di ascolti ma lieve calo

Il programma televisivo Temptation Island 2026 ha registrato lunedì 13 luglio 2026 circa 3,75 milioni di spettatori, con uno share del 30%. Nonostante il calo rispetto alle precedenti puntate, mantiene la posizione di leader tra le trasmissioni estive.

Temptation Island 2026 continua a dominare gli ascolti estivi. Anche nella serata di ieri, lunedì 13 luglio 2026, ha conquistato 3.752.000 spettatori con uno share del 30.3%. Un lieve calo rispetto alla puntata precedente, mercoledì 8 luglio, quando aveva raccolto 4 milioni e 7mila spettatori con share del 32,3%. Questi gli ascolti degli altri canali tv: Su Rai1 “Reazione a catena” si conferma vincente nel preserale con il 24,1% di share con 2 milioni 986 mila spettatori. Nel pomeriggio di Rai 1, “Vita in diretta” ottiene il 18,7% di share con 1 milione 487 mila spettatori. Su Rai 2 “Dribbling Mondiale” segna il 4,3% di share con 433 mila spettatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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