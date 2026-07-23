Il giocatore classe 2007 ha subito una lesione al ginocchio destro, coinvolgendo il legamento crociato anteriore e il menisco esterno. Dopo accertamenti medici, è stato deciso un intervento chirurgico. La stagione del calciatore è compromessa. La squadra ha comunicato la diagnosi ufficiale attraverso un comunicato. Nessuna altra informazione su tempi di recupero o altre conseguenze.

Brutte notizie in casa Cesena. Con un comunicato emesso nella giornata di ieri, il Cesena ha annuniciato che, dopo accertamenti medici effettuati, Maurizio Rossetti, punta centrale classe 2007, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro. Nel corso dei prossimi giorni Rossetti verrà sottoposto a un intervento chirurgico. I tempi previsti per il rientro, al momento, sono di 5-6 mesi. Sul fronte mercato, invece, il direttore sportivo è impiegato su più fronti per completare la rosa a disposizione di mister Diamanti. Mancini è ancora al lavoro per limare gli ultimi dettagli relativi al passaggio in bianconero di Debenedetti, dal Genoa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tegola su Rossetti, stagione compromessa. Programmato un intervento al ginocchio destro

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