Buongiorno salta il ritiro del Napoli | possibile intervento al ginocchio destro

Il ritiro del Napoli è stato annullato per un giocatore che potrebbe dover sottoporsi a un intervento al ginocchio destro. La squadra ha comunicato che il difensore non parteciperà alla preparazione estiva a causa di un problema al ginocchio. La condizione del giocatore richiede ulteriori accertamenti, che potrebbero portare a un intervento chirurgico. La decisione di saltare il ritiro è stata presa in seguito alla diagnosi.

Tempo di lettura: 2 minuti Brutte notizie per il Napoli alla vigilia dell’inizio del ritiro di Dimaro Folgarida. Il club azzurro ha infatti comunicato che Alessandro Buongiorno non prenderà parte alla preparazione estiva a causa di un problema al ginocchio destro che potrebbe richiedere un intervento chirurgico. La società ha diffuso una nota ufficiale nella quale spiega la situazione del difensore: “ In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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