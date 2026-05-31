Tegola Napoli è ufficiale | infortunio al ginocchio e addio ai Mondiali

Da calciomercato.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore del Napoli si è infortunato al ginocchio, rendendo impossibile la sua partecipazione ai Mondiali. La notizia è ufficiale e rappresenta un problema per la squadra in vista della prossima stagione. I tifosi del club non avranno probabilmente motivi di entusiasmo in questa fase.

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Pessime notizie in casa azzurra in vista della prossima stagione: i tifosi del Napoli di certo non saranno felici.  Manca ancora il comunicato ufficiale che quasi sicuramente arriverà a inizio settimana, ma è ormai fatta per la firma di Massimiliano Allegri con il Napoli. L’ex Milan, dunque, ha vinto il ballottaggio con Italiano e alla fine il presidente De Laurentiis ha preferito puntare sull’esperienza del 58enne originario di Livorno. Billy Gilmour (ANSA) – Calciomercato.it L’avventura di Allegri a Napoli, però, rischia di partire col piede sbagliato visto che uno dei calciatori della rosa azzurra potrebbe rimanere a lungo fermo ai box saltando tutta la preparazione estiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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