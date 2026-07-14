Tegola De Jong per il Barcellona | ginocchio KO e olandese a rischio lungo stop

Frenkie de Jong rischia uno stop prolungato a causa di un infortunio al ginocchio, che potrebbe impedirgli di partecipare alle prossime partite. Il centrocampista olandese si è infortunato durante l’allenamento e le sue condizioni sono ancora da valutare. Il ritiro estivo del club è iniziato con una brutta notizia, lasciando preoccupazioni sul suo stato di salute e sulla disponibilità per la stagione in arrivo.

Frenkie de Jong preoccupa il Barcellona: il suo ginocchio potrebbe costringerlo ad un lungo stop. Il raduno estivo del Barcellona inizia nel peggiore dei modi. Quello che doveva essere il classico giorno dedicato ai primi test atletici e alle visite mediche di rito si è trasformato in un incubo per lo staff tecnico blaugrana. Nonostante i calciatori reduci dalle fatiche del Mondiale avessero ancora a disposizione alcuni giorni di vacanza, sia Ronald Araujo che Frenkie de Jong si sono presentati regolarmente presso le strutture mediche del club. Proprio dal centrocampista olandese, tuttavia, è arrivata la notizia più temuta. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Ginocchio ko: l’indiscrezione e i possibili tempi di recupero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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