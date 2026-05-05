Infortunio Messias tegola per il Genoa | stagione finita per l’attaccante rossoblù Le sue condizioni ufficiali

Il Genoa ha annunciato che l’attaccante è stato vittima di un infortunio che mette fine alla sua stagione. Le condizioni dell’atleta sono state rese note, senza dettagli sui tempi di recupero. La notizia rappresenta un colpo per la squadra, che si prepara al finale del campionato di Serie A. La squadra dovrà affrontare le prossime partite senza il suo attaccante titolare.

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