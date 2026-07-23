Il 21 luglio 2026, i vigili del fuoco della Protezione Civile sono intervenuti per spegnere incendi boschivi nelle montagne di Bouira, in Algeria. Il presidente del paese ha espresso apprezzamento per l’impegno del personale della Protezione Civile nella gestione dell’emergenza. Le operazioni di spegnimento sono state condotte con interventi di spegnimento e prevenzione, senza riportare dettagli su danni o vittime.

Incendi boschivi in Algeria: l’eroico intervento della Protezione Civile. IPA86887857 – I vigili del fuoco della Protezione Civile algerina sono stati impegnati nell’estinzione di incendi boschivi che hanno colpito le montagne di Bouira, Algeria, il 21 luglio 2026. Secondo le informazioni diffuse dalla Protezione Civile, le fiamme sono state riportate sotto controllo, grazie a uno sforzo congiunto senza precedenti da parte delle autorità e della comunità locale. Foto di Billel BensalemAPPABACAPRESS.COM. Il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha espresso il suo sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne della Protezione Civile per il loro impegno nelle operazioni di spegnimento dei vasti incendi boschivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tebboune elogia la Protezione Civile per l’impegno contro gli incendi in Algeria.

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