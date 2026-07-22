Durante gli incendi in Calabria, sono stati trovati gatti con stracci legati alla coda e impregnati di liquido infiammabile, usati come inneschi. Questi animali venivano lanciati nei campi per propagare gli incendi. Il responsabile della Protezione civile ha commentato che si tratta di azioni disumane. In alcuni casi, le forze dell’ordine hanno segnalato scene incredibili legate a questi episodi.

“In alcuni casi abbiamo trovato delle scene incredibili, addirittura gatti a cui era stato legato alla coda uno straccio con del liquido infiammabile. I gatti venivano lanciati nei campi, correvano e propagavano incendi ”. Sono le parole, agghiaccianti, pronunciate dal dirigente del dipartimento della Protezione civile regionale della Calabria, Domenico Costarella in un video pubblicato sui social dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto con il commento “Il peggior nemico dell’uomo è l’uomo”. Un video con il quale Costarella decide di raccontare quanto è stato trovato nelle aree dei roghi, a conferma dell’origine dolosa di numerosi incendi divampati negli ultimi giorni nella regione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendi in Calabria, utilizzati anche i gatti per gli inneschi. Il dirigente della Protezione civile: “Cose disumane”

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Calabria incendi, la scoperta shock: inneschi ritardati e gatti usati per propagare le fiamme

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