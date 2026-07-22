Durante gli incendi in Calabria, un dirigente della Protezione civile ha riferito di aver trovato gatti usati come inneschi, con stracci legati alla coda e impregnati di liquido infiammabile. In alcuni casi, i felini venivano lanciati nei campi, contribuendo alla propagazione degli incendi. Sono state segnalate scene che definisce incredibili e disumane, con animali coinvolti come strumenti per alimentare le fiamme.

“In alcuni casi abbiamo trovato delle scene incredibili, addirittura gatti a cui era stato legato alla coda uno straccio con del liquido infiammabile. I gatti venivano lanciati nei campi, correvano e propagavano incendi ”. Sono le parole, agghiaccianti, pronunciate dal dirigente del dipartimento della Protezione civile regionale della Calabria, Domenico Costarella in un video pubblicato sui social dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto con il commento “Il peggior nemico dell’uomo è l’uomo”. Un video con il quale Costarella decide di raccontare quanto è stato trovato nelle aree dei roghi, a conferma dell’origine dolosa di numerosi incendi divampati negli ultimi giorni nella regione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno usato i gatti per gli inneschi, una cosa disumana”. Incendi in Calabria, il racconto del dirigente della Protezione civile

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