Tassateci | 120 milionari britannici chiedono più tasse al premier Andy Burnham

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di 120 milionari britannici, tra cui ex calciatori e musicisti, ha inviato un manifesto al nuovo primo ministro del Regno Unito. La richiesta riguarda un aumento delle tasse sui patrimoni elevati, con l’obiettivo di finanziare i servizi pubblici e ridurre le disuguaglianze sociali. La proposta si rivolge a un incremento del prelievo fiscale sui ricchi.

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Un manifesto firmato da grandi patrimoni del Regno Unito, tra cui l'ex calciatore Gary Lineker e il musicista Brian Eno, chiede al neo-premier laburista un prelievo fiscale più alto sui ricchi per sostenere i servizi pubblici e combattere le disuguaglianze. "È tempo di costruire una Gran Bretagna migliore; è giunto il momento di tassare noi, i super ricchi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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