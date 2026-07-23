Vogliamo pagare più tasse 120 milionari britannici scrivono a Burnham
Un gruppo di 120 milionari britannici ha scritto a un leader politico chiedendo di aumentare le tasse. Tra loro ci sono ex calciatori, musicisti e sceneggiatori noti nel Regno Unito. La richiesta si concentra su una maggiore redistribuzione delle risorse attraverso un sistema fiscale più progressivo. Si tratta di persone che si definiscono “Patriotic Millionaires” e intendono sostenere politiche di tassazione più elevate. La lettera è stata consegnata recentemente e mira a influenzare le decisioni di politica fiscale nel paese.
L’ex calciatore Gary Lineker, il musicista Brian Eno e lo sceneggiatore di Notting Hill tra i “Patriotic Millionaires” che vogliono una società più equa e. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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