Vogliamo pagare più tasse 120 milionari britannici scrivono a Burnham

Notizia in breve

Un gruppo di 120 milionari britannici ha scritto a un leader politico chiedendo di aumentare le tasse. Tra loro ci sono ex calciatori, musicisti e sceneggiatori noti nel Regno Unito. La richiesta si concentra su una maggiore redistribuzione delle risorse attraverso un sistema fiscale più progressivo. Si tratta di persone che si definiscono “Patriotic Millionaires” e intendono sostenere politiche di tassazione più elevate. La lettera è stata consegnata recentemente e mira a influenzare le decisioni di politica fiscale nel paese.