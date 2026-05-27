Giovedì, un gruppo ha organizzato un evento alla Camera per discutere sulla libertà di espressione. Durante l’iniziativa, si è affermato che il politicamente corretto sta limitando la libertà di manifestare opinioni su temi come aborto, fine vita, famiglia, gender e libertà educativa. I partecipanti hanno criticato la censura di manifesti e opinioni considerate divergenti. Nessun rappresentante istituzionale ha preso parola durante l’evento.

«Il politicamente corretto sta erodendo i nostri spazi di libertà. Sempre più spesso, infatti, vengono censurati e silenziati i nostri manifesti, le nostre opinioni e quelle di chi la pensa diversamente su temi sensibili come aborto, fine vita, famiglia naturale, gender, libertà educativa. È ora di dire basta a una società che criminalizza i cittadini in base alle loro opinioni». Così l’associazione Pro Vita & Famiglia annuncia l’incontro “Il Grande Bavaglio”, che si terrà giovedì 28 maggio, alle ore 15, presso la Camera dei Deputati (Sala della Regina) con la presenza di politici, giornalisti, avvocati, attivisti dei diritti umani e testimoni diretti della persecuzione del politicamente corretto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Giovedì Pro Vita alla Camera per la libertà d’espressione

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