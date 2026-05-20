Valentina Nappi e i grandi del fumetto a Torino Comics | le mostre e i talk alla Certosa Reale

Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno 2026, la Certosa Reale e il Parco Dalla Chiesa di Collegno saranno teatro della trentesima edizione di Torino Comics. L’evento vedrà la partecipazione di Valentina Nappi e di numerosi grandi del mondo del fumetto, con varie mostre e talk previsti negli spazi di entrambe le location. La manifestazione, giunta alla sua edizione, coinvolgerà appassionati e professionisti del settore in un fine settimana dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione.

Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno 2026, gli spazi della Certosa Reale e del Parco Dalla Chiesa di Collegno ospiteranno la trentesima edizione di Torino Comics. Il festival, progetto di Just for fun in joint venture con P&P Italia, dedica per questo importante anniversario un ampio spazio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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