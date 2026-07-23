Tari alle stelle maxi emendamento dell’opposizione in Consiglio

Notizia in breve

L’opposizione annuncia un maxi emendamento contro l’aumento della TARI in consiglio comunale. L’ex sindaco e i gruppi di opposizione hanno confermato la presentazione del documento, che mira a contrastare la prevista stangata fiscale. Durante una conferenza stampa, sono stati forniti dettagli sulle cifre e sui motivi alla base della proposta. La discussione si svolgerà nella seduta prevista per domani.