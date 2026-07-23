Tari alle stelle maxi emendamento dell’opposizione in Consiglio
L’opposizione annuncia un maxi emendamento contro l’aumento della TARI in consiglio comunale. L’ex sindaco e i gruppi di opposizione hanno confermato la presentazione del documento, che mira a contrastare la prevista stangata fiscale. Durante una conferenza stampa, sono stati forniti dettagli sulle cifre e sui motivi alla base della proposta. La discussione si svolgerà nella seduta prevista per domani.
Tempo di lettura: 3 minuti A Cifre alla mano, «per tabulas », l’ex sindaco Gianluca Festa, affiancato dai gruppi consiliari di opposizione a lui vicini, in conferenza stampa ha annunciato un maxi emendamento che sarà presentato nel Consiglio comunale di domani contro i l paventato aumento della TARI. (CLICCA QUI PER LEGGERE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI AVELLINO) Un rincaro che per l’ex primo cittadino non trova alcuna giustificazione nei costi del servizio di gestione, ma risiederebbe interamente nelle scelte finanziarie dell’amministrazione guidata dal sindaco Nello Pizza. Rispondendo a chi si chiede dove siano finiti i... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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