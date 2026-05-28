Bollette dell’acqua alle stelle opposizione furiosa Un salasso inaspettato per i cittadini

Le bollette dell’acqua sono aumentate bruscamente, causando sconcerto tra i residenti. Molti hanno ricevuto fatture con importi molto più alti rispetto al passato, senza preavviso. Le richieste di spiegazioni si sono moltiplicate, con cittadini che chiedono chiarimenti all’amministrazione locale. L’opposizione politica ha contestato l’inaspettato incremento, definendolo un “salasso” per le famiglie.

Aumenti improvvisi delle bollette dell’acqua, cittadini esasperati e richieste di chiarimenti all’amministrazione comunale. È il tema al centro dell’interpellanza presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Per Casapulla”, Anna Di Nardo, Michele Sarogni, Francesco Trepiccione e Mariacristina. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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