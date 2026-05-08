Basilicata seduta doppia in Consiglio | Bardi nel mirino dell’opposizione

In Basilicata, il Consiglio regionale si è riunito in due sedute consecutive, con le opposizioni che hanno richiesto una convocazione straordinaria. La discussione si è concentrata sulla gestione amministrativa della regione e sulle critiche rivolte al presidente regionale. La convocazione è stata decisa dopo che le opposizioni hanno chiesto di affrontare questioni specifiche legate all’operato dell’amministrazione. Ora si attende di capire come il presidente risponderà alle accuse sollevate.

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? Punti chiave Perché le opposizioni hanno forzato la convocazione della seduta straordinaria?. Come risponderà Vito Bardi alle critiche sulla gestione della regione?. Quali punti critici della programmazione regionale verranno discussi in Aula?. Chi potrà seguire in diretta digitale il confronto tra maggioranza e opposizione?.? In Breve Seduta ordinaria alle 15.30 presso l'Aula Dinardo di via Verrastro a Potenza.. Sessione straordinaria alle 16.30 su richiesta formale delle opposizioni politiche.. Accesso ai lavori tramite web streaming sui siti ufficiali e profilo X.. Esame degli atti approvati dalle Commissioni permanenti durante le precedenti attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, seduta doppia in Consiglio: Bardi nel mirino dell’opposizione Notizie correlate Leggi anche: Organizzazione scolastica nel mirino dell’opposizione Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni, Giuli nel mirino dell’opposizione: “Decisione politica” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consiglio regionale della Basilicata: doppia seduta il 12 maggio 2026; Regione Basilicata, martedì 12 maggio, doppia seduta del Consiglio regionale; Galateo a geometria variabile; Basilicata via libera al bilancio 2026-2028 | ora è tutto pronto. Potenza, doppia seduta del Consiglio regionale il 12 maggioIl Consiglio regionale della Basilicata si riunisce il 12 maggio a Potenza per una doppia seduta. Alle 16.30 l’intervento del presidente Vito Bardi sulla situazione politica. trmtv.it Martedì 12 maggio doppia seduta del Consiglio regionaleCon la conversione in legge del decreto dell’11 marzo 2026, n. 32, il Governo ha tracciato la strada maestra per superare l’isolamento della Perla del Tirreno: la nomina di un Commissario ... lasiritide.it “TELENORBA50 – NEL CUORE DEL MEZZOGIORNO”, TELENORBA CELEBRA I SUOI 50 ANNI CON UN VIAGGIO NEI CAPOLUOGHI DI PUGLIA E BASILICATA: PROGRAMMA EVENTI https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/cinema-cultura-e-spettacoli/t facebook Basilicata sempre più spopolata, un nuovo calo del numero dei residenti. Tra il 2024 e il 2023 l'Istat ha registrato un -0,6% e un nuovo record di denatalità #ANSA x.com