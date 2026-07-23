Se la raccolta dei rifiuti non funziona, è possibile ottenere uno sconto sulla Tari fino all’80%. La misura si applica in caso di disservizi che compromettono il servizio di raccolta e smaltimento. La richiesta di riduzione deve essere presentata dall’intestatario del tributo, allegando le prove del malfunzionamento. La tassa viene comunque dovuta da chi possiede un immobile o occupa uno spazio in affitto, anche in presenza di problemi nel servizio.

La Tassa sui Rifiuti, nota con l’acronimo Tari, è uno dei tributi più chiacchierati sia dai cittadini che dalle imprese. Serve a coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, motivo per cui deve essere pagata da chiunque possegga un immobile a qualsiasi titolo, oppure semplicemente abiti uno spazio in affitto. Ciò che non tutti i contribuenti sanno è che l’obbligo di pagamento non è correlato alla quantità di spazzatura effettivamente prodotta, ma all’istituzione del servizio da parte dell’Amministrazione e alla possibilità teorica del cittadino di usufruirne. Questo significa che, in linea teorica, se la raccolta dei rifiuti non funzionasse regolarmente, sarebbe possibile avere una sorta di risarcimento danni, almeno in forma di riduzione della tassa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tari 2026, sconto fino all’80% se la raccolta rifiuti non funziona: come fare

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