Bonus Tari 2026 | sconto automatico del 25% sulla tassa rifiuti per le famiglie

Da luglio, in molti Comuni, entra in vigore il bonus Tari 2026, che prevede uno sconto automatico del 25% sulla tassa rifiuti per le famiglie con redditi bassi. La misura riguarda le prime scadenze di pagamento e mira a ridurre l’impatto della tassa sui nuclei meno abbienti. La riduzione viene applicata senza bisogno di richiesta e si riferisce alle quote dovute per il 2026.

Con le prime scadenze di pagamento di luglio diventa operativo in molti Comuni il bonus Tari 2026, la riduzione sociale sulla tassa rifiuti pensata per i nuclei con redditi bassi. Lo sconto vale il 25% dell'importo dovuto e viene applicato in automatico a chi rispetta le soglie Isee fissate dalla normativa. Nessun modulo da compilare, nessuna istanza da inviare al Comune: il diritto viene riconosciuto direttamente sull'avviso di pagamento.Come funziona il bonus Tari 2026L'agevolazione taglia di un quarto la somma richiesta per il servizio rifiuti. Il beneficio scatta una sola volta l'anno e viene attribuito senza richiesta del cittadino. La condizione di partenza è però precisa: occorre aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica, la Dsu necessaria per ottenere l'attestazione Isee. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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