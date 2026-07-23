Dal 2025, i costi per la raccolta dei rifiuti sono aumentati dell’1,4%, ma le tariffe per i residenti rimangono sostanzialmente stabili. L’amministrazione sta intensificando le azioni contro l’evasione fiscale, cercando di contenere gli aumenti sui contributi dei cittadini. Le variazioni di spesa sono state gestite senza modifiche significative alle tariffe, che sono state mantenute invariato rispetto all’anno precedente.

Un costo più elevato, ma tariffe sostanzialmente invariate per i residenti a Pavia. La raccolta dei rifiuti dal 2025 quest’anno è aumentata dell’1,4%, ma il rincaro non ricadrà sulla Tari del singolo contribuente perché palazzo Mezzabarba sta conducendo una strenua lotta all’evasione. Lo ha detto ieri in commissione bilancio l’assessore Matteo Pezza illustrando le tariffe che ogni utente dovrà pagare per coprire il servizio di raccolta rifiuti che costa oltre 14 milioni di euro. "Le tariffe sono sostanzialmente analoghe a quelle degli anni precedenti – ha detto Pezza – anche se c’è un aumento e le tariffe sono leggermente diverse". Qualcuno pagherà leggermente di più, altri leggermente meno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta rifiuti, aumentano i costi. Tari (quasi) ferma: caccia ai furbi

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