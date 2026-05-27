Tanti auguri Edicola 518 Musica dibattiti e dj set per i dieci anni di attività

Notizia in breve

L’edicola 518 ha festeggiato i dieci anni di attività con una settimana di eventi. Per sei giorni, sono stati organizzati musica dal vivo, dibattiti, incontri, assemblee, cene di quartiere e concerti. La manifestazione si è conclusa con dj set, coinvolgendo la comunità locale in un calendario ricco di iniziative.