Tanti auguri Edicola 518 Musica dibattiti e dj set per i dieci anni di attività
L’edicola 518 ha festeggiato i dieci anni di attività con una settimana di eventi. Per sei giorni, sono stati organizzati musica dal vivo, dibattiti, incontri, assemblee, cene di quartiere e concerti. La manifestazione si è conclusa con dj set, coinvolgendo la comunità locale in un calendario ricco di iniziative.
Sei giorni non stop, tra musica, dibattiti, incontri, assemblee, cene di quartiere, concerti, dj set. Edicola 518 festeggia un anniversario speciale, i dieci anni esatti dall’apertura del chiosco sulle scalette di Sant’Ercolano che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo, diventando la base di un progetto unico del suo genere. La festa si apre oggi e culmina il primo giugno con la presentazione della nuova Edicola in un riallestimento inedito. "Non pensiamo al al decennale come un momento vetrina per farci pubblicità con grossi nomi – dice Antonio Brizioli, fondatore di Edicola 518 – ma come un’occasione perfetta per dare voce e visibilità alle realtà che praticano sperimentazioni a Perugia e che non trovano spazi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Perugia, la festa per i dieci anni di Edicola 518: il programmaPer sei giorni, Edicola 518 ha organizzato una serie di eventi per celebrare il suo decimo anniversario.
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