A pochi giorni dal suo 70° compleanno, un atleta ha vinto la sua categoria al trail del Monte Rosa Walserwaeg by UTMB. La gara, considerata tra le più dure del circuito internazionale, si è conclusa con il successo di un runner della Polisportiva Scandianese. L’atleta, noto come Tano Laberenti, ha completato la gara dimostrando resistenza e determinazione, confermando il suo ruolo come protagonista nel trail running.

Il tempo sembra fermarsi di fronte alla passione e al cuore di Gaetano "Tano" Laberenti. A pochi giorni dal suo 70° compleanno, l’atleta simbolo della Polisportiva Scandianese ha firmato un’altra pagina memorabile del trail running internazionale, conquistando un incredibile primo posto di categoria al durissimo Monte Rosa Walserwaeg by UTMB. Un’impresa titanica disputata nel cuore delle Alpi, lungo un percorso straordinario di 120 chilometri con 8.000 metri di dislivello. Partiti dal centro storico di Aosta, i corridori hanno attraversato scenari mozzafiato: dal vallone di Saint-Barthélemy fino alla balconata sul Monte Cervino, passando per il vallone di Cime Bianche e le ampie vallate della Val d’Ayas, fino a tagliare il traguardo nella Valle di Gressoney. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Tano’ Laberenti, 70 anni e non sentirli. Impresa titanica al trail del Monte Rosa

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