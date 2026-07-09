Un alpinista è morto sul Breithorn Orientale, sul Monte Rosa, dopo essere precipitato durante la discesa poco dopo le 11. L'incidente è avvenuto a circa 4.000 metri di quota mentre l'alpinista scendeva con la corda doppia. Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato il corpo questa mattina.

(LaPresse) Il corpo senza vita di un alpinista stato recuperato questa mattina dal Soccorso Alpino Valdostano sul Breithorn Orientale, sul Monte Rosa. L’incidente si è verificato poco dopo le 11, durante la fase di discesa con corda doppia, a quota circa 4000 metri sul livello del mare. L’allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta da altri alpinisti presenti. Il corpo dell’alpinista è stato portato a Champoluc. Il riconoscimento è stato affidato al Sagf di Cervinia. Sono in corso le operazioni di recupero di altri alpinisti impegnati nella stessa zona, tutti illesi. Nel video le operazioni del Soccorso Alpino della Val d’Aosta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Monte Rosa, alpinista precipita sul Breithorn Orientale: le immagini del recupero del corpo

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Tragedia sul Monte Rosa: alpinista precipita durante la discesa, il recupero del Soccorso alpino

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