Le indagini sulle tangenti legate a un appalto pubblico a Torricella si sono concluse con la chiusura del procedimento e 19 persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il sindaco. Le accuse riguardano turbativa d’asta, riciclaggio, corruzione, peculato e ricettazione.

Turbativa d'asta, riciclaggio e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, peculato e ricettazione. Sono le ipotesi di reato che il procuratore aggiunto di Taranto, Enrico Bruschi, ha notificato - insieme all’avviso di conclusione delle indagini - a 19 persone tra amministratori pubblici, funzionari comunali e imprenditori nell’inchiesta che nel marzo scorso travolse il Comune di Torricella, in provincia di Taranto. Nella lista degli indagati, all’ex vice sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici, Michele Franzoso - ritenuto dagli inquirenti il perno attorno al quale giravano "mazzette" in cambio di appalti pilotati - ora si sono aggiunti il sindaco Francesco Turco e il consigliere comunale Diomede De Pascale. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Tangenti per appalti pubblici a Torricella: indagini chiuse, 19 indagati. Nei guai anche il sindaco Francesco Turco

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Torricella, arresto richiesto per il vicesindaco

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