Tangenti e appalti pubblici indagini chiuse | 19 indagati c' è anche il sindaco

C’è anche il sindaco di Torricella, Francesco Turco, insieme al consigliere comunale Diomede De Pascale, tra i 19 indagati nell’inchiesta “Oracolo” della Procura sulle presunte tangenti sugli appalti pubblici. Figura principale dell’indagine resta l’ex vicesindaco ed ex assessore ai Lavori pubblici Michele Franzoso, accusato di avere diretto e architettato il giro di mazzette per pilotare l’assegnazione dei lavori. L’avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal procuratore aggiunto di Taranto Enrico Bruschi. Le accuse contestate a vario titolo comprendono corruzione, turbativa d’asta, autoriciclaggio e peculato. Inizialmente... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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