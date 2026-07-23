Il ministro degli Esteri ha affermato che un’Europa più forte rafforza la NATO. Ha parlato dell’articolo 5 dell’alleanza, della minaccia russa e della situazione in Medio Oriente. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come la collaborazione europea contribuisca alla sicurezza collettiva e abbia evidenziato le sfide geopolitiche attuali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o azioni specifiche legate a queste tematiche.

Dall’articolo 5 della Nato alla minaccia Russa, fino alla situazione in Medioriente. Sono tanti I temi toccata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e da quello della Difesa, Guido Crosetto, durante l’informativa alle Commissioni Affari Esteri e Difesa riunite di Camera e Senato che si è tenuta ieri e dove hanno riferito sugli esiti del Vertice Nato ad Ankara dello scorso 7 luglio. Tajani è partito dalla situazione in Medioriente, tornando a ripetere che le violenze ai danni dei palestinesi perpetrate dai coloni sono "inaccettabili". Il titolare della Farnesina ha successivamente annunciato una riunione dell’Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, che sarà ospitata a Roma il 28 e il 29 luglio e che sarà presieduta insieme con il ministro degli Esteri saudita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tajani e Crosetto : "Un’Europa più forte consolida la Nato"

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