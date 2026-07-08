La premier italiana si è recata a Ankara per partecipare al vertice Nato, accompagnata dai ministri degli Esteri e della Difesa. Indossava un completo verde. L’incontro si svolge nella capitale turca e vede la partecipazione di rappresentanti di altri Paesi membri. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli sulle discussioni o sui temi trattati durante il vertice. La visita si è svolta nella giornata del 8 luglio 2026.

(Agenzia Vista) Ankara, 08 luglio 2026 La premier Meloni arriva al vertice Nato di Ankara accompagnata dai Ministri degli Esteri e della Difesa, Tajani e Crosetto. La premier ha scelto di indossare un completo verde bottiglia. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni arriva a vertice Nato di Ankara con Tajani e Crosetto. La premier ha scelto un completo verde

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni al vertice NATO di Ankara: Con Trump rapporti cordiali

Notizie e thread social correlati

Erdogan con mano sul cuore, il saluto affettuoso per la premier Meloni al vertice Nato di AnkaraAl vertice Nato di Ankara, la premier Meloni si è incontrata con il segretario dell’Alleanza e il presidente turco.

Vertice di Meloni con Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del summit Nato. Gli Usa: “Alcuni in ritardo sul 5% per la difesa”Il governo italiano ha incontrato Tajani, Crosetto e Giorgetti a Palazzo Chigi prima del vertice Nato di Ankara, previsto per il 7 e 8 luglio.

Temi più discussi: Vertice Nato 2026, l'arrivo dei leader mondiali ad Ankara: da Trump a Zelensky. FOTO; Il Ministro Tajani ad Ankara per il Vertice NATO; Il vertice della Nato ad Ankara con Giorgia Meloni e Donald Trump - la diretta; Vertice Nato, Trump rinnova le critiche agli alleati e a Meloni.

Meloni incontra Zelensky a margine del Vertice Nato: Prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina. La premier arrivata al complesso presidenziale Bestepe di Ankara con i ministri Tajani e Crosetto #ANSA x.com

Al vertice NATO ad Ankara, Trump ha ricominciato a dire che gli Stati Uniti dovrebbero controllare la Groenlandia reddit

Vertice Nato, Meloni al tavolo con Trump alla cena dei leader: Rapporti cordialiPrende il via oggi ad Ankara il vertice Nato. Una due giorni fondamentale per il futuro dell’Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli inv ... tg24.sky.it

Vertice Nato ad Ankara, Meloni mantiene la linea dura: Non sarà gelida, di piùGiorgia Meloni affronta il vertice Nato ad Ankara con una strategia condivisa con Erdogan, mantenendo aperto il dialogo con lo staff americano e senza replicare alle provocazioni di Trump. notizie.it