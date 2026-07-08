Meloni arriva a vertice Nato di Ankara con Tajani e Crosetto La premier ha scelto un completo verde

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier italiana si è recata a Ankara per partecipare al vertice Nato, accompagnata dai ministri degli Esteri e della Difesa. Indossava un completo verde. L’incontro si svolge nella capitale turca e vede la partecipazione di rappresentanti di altri Paesi membri. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli sulle discussioni o sui temi trattati durante il vertice. La visita si è svolta nella giornata del 8 luglio 2026.

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(Agenzia Vista) Ankara, 08 luglio 2026 La premier Meloni arriva al vertice Nato di Ankara accompagnata dai Ministri degli Esteri e della Difesa, Tajani e Crosetto. La premier ha scelto di indossare un completo verde bottiglia. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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