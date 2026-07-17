Vertice Nato audizione di Tajani e Crosetto

Da lopinionista.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 22 luglio, le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e del Senato ascolteranno le testimonianze di Tajani e Crosetto in vista di un vertice della NATO. L’incontro si concentrerà sulle questioni di sicurezza e sulla collaborazione internazionale. Le audizioni sono programmate per discutere le strategie e le priorità dell’Italia in ambito NATO. Non sono previste dichiarazioni pubbliche o comunicati immediati successivi alle riunioni.

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ROMA – Mercoledì 22 luglio le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato svolgono l’audizione del vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani (foto), e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice Nato svolto ad Ankara dal 7 all’8 luglio. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv anche con la traduzione nella lingua dei segni, a partire dalle ore 8.30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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