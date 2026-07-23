Cinque atleti italiani sono stati convocati per il Grand Prix di Muju nel taekwondo. Tra loro ci sono Dell’Aquila e Alessio. La nazionale italiana continua a partecipare a diverse competizioni internazionali dopo il successo ottenuto al Roma Grand Prix di giugno. La partecipazione al torneo di Muju si inserisce nel calendario estivo di eventi di livello mondiale.

Per il taekwondo internazionale l’estate è un periodo di grande fermento. E così dopo il Roma Grand Prix di inizio giugno, nel quale l’Italia ha raccolto risultati importanti, la nazionale azzurra è impegnata su più fronti. Dal Portugal Open del prossimo weekend in terra lusitana ai Giochi del Mediterraneo di fine agosto a Taranto osservando in lontananza l’arrivo della seconda tappa delle Grand Prix Series, che questa volta lasceranno l’Europa per fare base in Corea del Sud. Nella nazione faro della disciplina, in particolare a Muju dal 4 al 7 settembre, torneranno a sfidarsi i migliori e le migliori atlete del pianeta nelle categorie paralimpiche e olimpiche per andare a caccia di altri punti di qualificazione verso i Giochi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Taekwondo, l’Italia verso il Grand Prix di Muju: sono 5 gli atleti azzurri. Presenti Dell’Aquila e Alessio

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Taekwondo, Dell'Aquila: Obiettivo -58kg verso Los Angeles 2028

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