Taekwondo Grand Prix a Roma | Dell' Aquila oro da leggenda Alessio d' argento

Durante il Grand Prix di taekwondo al Foro Italico, un atleta italiano ha vinto la medaglia d'oro, mentre un altro si è fermato all'argento. La competizione si svolge a Roma e rappresenta un passo importante in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La vittoria d'oro è stata ottenuta con una performance che ha attirato l'attenzione degli spettatori presenti. La medaglia d'argento è stata assegnata a un altro atleta italiano, risultato che ha rafforzato la presenza italiana nel torneo.

C'è stato un momento, a pochi secondi dal termine della finale, in cui il Foro Italico ha trattenuto il respiro. Il sudcoreano Eunsu Seo era davanti e Vito Dell'Aquila sembrava aver speso tutto quello che aveva. Poi è accaduto ciò che i grandi campioni sanno fare nei momenti decisivi: l’azzurro ha trovato le energie per piazzare i colpi decisivi, ribaltando il match e prendendosi Roma. L'oro conquistato nel World Taekwondo Grand Prix, tappa tutta italiana del circuito internazionale più importante della disciplina, vale molto più di una semplice vittoria. Perché Dell'Aquila, nella sua straordinaria carriera, aveva già conquistato praticamente tutto: il titolo olimpico a Tokyo 2021, quello mondiale nel 2022, e i due titoli europei nel 2019 e nel 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Taekwondo, Dell'Aquila: Obiettivo -58kg verso Los Angeles 2028

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