Due atleti italiani, Dell’Aquila e Alessio, sono i principali rappresentanti della squadra al prossimo Grand Prix di Roma di taekwondo. Sono presenti anche altri partecipanti, tra cui Touiar. L’evento si terrà a breve e coinvolge atleti di diverse nazionalità. La competizione si svolge in una struttura dedicata e prevede diverse categorie di peso. La partecipazione italiana fa parte delle qualificazioni internazionali in vista di altre competizioni.

L’arrivo del World Taekwondo Grand Prix è sempre più imminente a Roma. L’evento, in programma nella capitale dal 5 al 7 giugno, vedrà i migliori e le migliori interpreti delle 8 categorie olimpiche (4 al maschile e 4 al femminile) sfidarsi per andare a caccia di una pesante vittoria di tappa e di punti da andare a inserire nel proprio ranking personale pensando a Los Angeles 2028. Si, perché la manifestazione capitolina aprirà la corsa alla ristretta qualificazione verso la prossima rassegna a Cinque Cerchi. L’Italia, da nazione ospitante della kermesse (che si terrà anche nel 2027 nella Città Eterna), è pronta a mettere sui tatami un importante e competitivo numero di atleti per cercare in alcuni casi di confermare lo status dei suoi portacolori e in altri di scombinare i piani dei favoriti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, i partecipanti dell’Italia al Grand Prix di Roma: Dell’Aquila e Alessio guidano il gruppo. C’è anche Touiar

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European Taekwondo Grand Prix Final (E-10) - Sarajevo 2025 | Court

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