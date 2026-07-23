L’Italia ha annunciato la squadra di taekwondo per i Giochi del Mediterraneo 2026, che si terranno a Taranto. La selezione include sia atleti esperti sia giovani promesse, offrendo loro l’opportunità di competere in un evento internazionale in Italia. La partecipazione si concentra su diverse categorie di peso e di genere, con l’obiettivo di ottenere risultati nelle gare previste. La competizione rappresenta una tappa importante per i talenti nazionali nel percorso verso le Olimpiadi.

L’Italia si presenterà con ambizioni importanti ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, gareggiando in casa e schierando atleti di alto livello in tante discipline diverse. Nel taekwondo sono stati già annunciati gli otto atleti che rappresenteranno il Paese ospitante nelle otto categorie di peso olimpiche tra sabato 22 e domenica 23 agosto al Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra. Assenti le due grandi stelle del movimento azzurro Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, la squadra italiana sarà comunque competitiva e potrà puntare ad un buon numero di medaglie grazie alla partecipazione di Abderrahman Touiar (-58 kg), Dennis Baretta (-68 kg), Angelo Mangione (-80 kg), Mattia Molin (+80 kg) in campo maschile e Lucrezia Maloberti (-49 kg), Anna Frassica (-57 kg), Anna Gertrud Gruber (-67 kg), Ana Ciuchitu (+67 kg) nel settore femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Taekwondo, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2026. Grande chance per i giovani talenti azzurri

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