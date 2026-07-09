Tra i convocati italiani per i Giochi del Mediterraneo ci sono Pilato e Razzetti, considerati le principali punte del nuoto azzurro. La partecipazione si inserisce in un agosto che vedrà anche i Campionati Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto. La squadra italiana si prepara per le due competizioni consecutive, che si terranno a breve distanza nel calendario.

Si preannuncia un mese di agosto particolarmente intenso per il nuoto italiano, che affronterà a stretto giro di pista i Campionati Europei di Parigi (10-16 agosto) e a seguire i Giochi del Mediterraneo in casa. Nello specifico il programma del nuoto a Taranto si svilupperà da sabato 22 a martedì 25 agosto, con le gare che si disputeranno presso lo Stadio del Nuoto Torre D’Ayala. Quest’oggi la Direzione Tecnica delle squadre nazionali ha diramato l’elenco dei convocati per i XX Giochi del Mediterraneo, formando un’ambiziosa rappresentativa di 48 atleti distribuiti equamente tra settore femminile e maschile. Presenti anche alcuni big del... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nuoto, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo: Pilato e Razzetti le stelle azzurre a Taranto

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