Equitazione i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo | Emilio Bicocchi guida il gruppo azzurro

Da oasport.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha annunciato la squadra di equitazione per i Giochi del Mediterraneo, con Emilio Bicocchi come caporiga. La stagione 2026 si avvia al suo apice con numerosi eventi internazionali in programma, pronti a coinvolgere gli appassionati di settore.

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Dopo un’intensissima prima parte di 2026, la stagione equestre di questa annata è pronta ancor di più ad entrare nel vivo con tantissimi appuntamenti internazionali in agenda che cattureranno a più riprese l’attenzione degli appassionati. I Mondiali ad Aachen, dall’11 al 23 agosto, saranno il fulcro di tutto questo, ma guai – soprattutto in ottica italiana “domestica” – a dimenticarsi dei Giochi del Mediterraneo: l’evento multisport che torna in Italia, fra Taranto e dintorni, che vedrà al via anche il salto ostacoli. A tal proposito la Federazione Italiana Sport Equestri ha reso noti i binomi convocati per la rassegna che si svolgerà a fine agosto-inizio settembre in Puglia: sono 5 gli alfieri scelti, con 1 riserva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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