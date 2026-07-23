Tadej Pogacar annuncia | Se i compagni non si riprendono dalla malattia correrò in difesa

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha dichiarato che, se i compagni di squadra non si riprenderanno dalla malattia, correrà in difesa. Nel frattempo, Richard Carapaz ha vinto la diciottesima tappa della corsa, arrivando in solitaria sul traguardo di Orcières-Merlette dopo aver partecipato alla fuga di giornata e aver attaccato nel finale.

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Dopo innumerevoli tentativi è arrivata la vittoria in questa Grande Boucle per Richard Carapaz. L’ecuadoriano ha preso parte alla fuga di giornata e nel finale ha sferrato l’attacco giusto, arrivando in solitaria sul traguardo di Orcières-Merlette e conquistando la diciottesima tappa. 25esimo successo in carriera per il portacolori dell’EF Education Easy-Post, apparso decisamente il più pimpante sull’ascesa finale. Il gruppo maglia gialla si disinteressa alla vittoria di tappa ed i big risparmiano le energie in vista del gran finale. Domani infatti è previsto l’arrivo sull’Alpe d’Huez al termine di una frazione che sarà sicuramente spettacolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tadej Pogacar annuncia: “Se i compagni non si riprendono dalla malattia, correrò in difesa”
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Tadej Pogacar waiting for Jonas Vingegaard after a mammoth day in the mountains

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